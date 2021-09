Canada : Trudeau devrait rester au pouvoir, sans majorité absolue

par Steve Scherer et David Ljunggren

MONTREAL (Reuters) - Le Premier ministre Justin Trudeau devrait rester au pouvoir à l'issue des élections législatives organisées ce lundi au Canada, sans toutefois obtenir la majorité absolue qu'il espérait après une campagne difficile lui laissant peu d'espoir de l'emporter largement.

Le Parti libéral de Justin Trudeau ne dispose pas d'une majorité absolue dans la Chambre sortante et le Premier ministre, au pouvoir depuis 2015, a dû s'appuyer sur d'autres formations pour gouverner.

Alors que les sondages le créditaient encore le mois dernier d'une large avance, Justin Trudeau a fait le pari d'organiser des élections anticipées, deux ans avant la fin prévue de la législature, au motif de fournir aux Canadiens l'occasion de se prononcer sur sa gestion de la crise sanitaire du COVID-19.

Cette décision s'est toutefois révélée impopulaire et l'avance du Parti libéral dans les intentions de vote a fondu, faisant s'éloigner la perspective d'une majorité absolue à la Chambre des communes, qui compte 338 sièges.

Au cours des derniers jours, Justin Trudeau a concentré son action sur la campagne de vaccination contre le COVID-19. Le dirigeant centriste de 49 ans défend l'obligation vaccinale, contrairement à son principal rival, le conservateur Erin O'Toole, 48 ans, qui privilégie une politique de dépistage rapide.

"Nous avons besoin d'un leadership clair et fort qui va continuer à promouvoir sans équivoque les vaccins, et c'est ce que nous ferons. O'Toole ne peut pas (le faire, et il ne le fera pas", a déclaré Justin Trudeau dimanche à ses partisans dans l'Ontario.

Selon les sondages, les libéraux et les conservateurs sont au coude à coude dans les intentions de vote mais Justin Trudeau bénéficie de la forte implantation de son parti dans les centres urbains, où s'obtiennent la plupart des sièges.

(Reportage Steve Scherer, David Ljunggren, Tyler Choi; rédigé par David Ljunggren; version française Dagmarah Mackos, édité par Jean-Michel Bélot)