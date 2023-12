Canada : Les voitures neuves devront être à zéro émission en 2035

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Le Canada prévoit d'annoncer cette semaine que toutes les voitures neuves dans le pays devront être à zéro émission d'ici 2035, a déclaré une source gouvernementale de haut rang, alors qu'Ottawa s'apprête à dévoiler de nouvelles réglementations. Ces nouvelles règles, connues sous le nom de "norme de disponibilité des véhicules électriques", contribueront à garantir la disponibilité de l'offre sur le marché canadien et à réduire les délais d'acquisition d'un véhicule électrique, a déclaré la source à Reuters, confirmant des informations publiées dans un premier temps par d'autres médias. Les provinces canadiennes de la Colombie-Britannique et du Québec ont déjà les mêmes objectifs de vente réglementés. Les véhicules à zéro émission - qui incluent les modèles électriques à batterie et les modèles à hydrogène - devront représenter 20% des ventes de voitures neuves en 2026, 60% en 2030 et 100% en 2035, a déclaré la source. Les responsables du ministère canadien de l'environnement n'ont pas souhaité faire de commentaires. (Reportage Costas Pitas et Allison Lampert ; rédigé par Sandra Maler et Lisa Shumaker, version française Benjamin Mallet)