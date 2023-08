Canada: Les incendies entraînent des évacuations dans les Territoires du Nord-Ouest

Crédit photo © Reuters

par Pat Kane et Nia Williams YELLOWKNIFE, Canada (Reuters) - Les autorités canadiennes ont ordonné mercredi l'évacuation de la capitale des Territoires du Nord-Ouest, Yellowknife, et de petites villes des environs, menacées par des feux de forêt. Des équipes procédaient mercredi à l'évacuation de la ville de Hay River, qui compte quelque 3.000 habitants, menacée par un important incendie. "L'incendie qui fait rage au sud de Hay River s'est intensifié et s'est rapproché de la ville aujourd'hui", a expliqué mercredi soir Mike Westwick, du service des feux territorial, lors d'une conférence de presse. Il a ajouté que l'incendie pourrait atteindre Yellowknife d'ici le week-end, à moins qu'il ne pleuve, et que les habitants de la capitale territoriale étaient appelés à évacuer la ville. Aucune victime n'a été signalée mais plusieurs structures ont été endommagées dans l'incendie qui fait rage près de Yellowknife. La capitale des Territoires du Nord-Ouest, située à 400 kilomètres au sud du cercle arctique, compte une population d'environ 20.000 habitants. Le Canada est confronté à sa pire saison des feux de forêt, avec plus de 1.000 incendies actifs recensés dans le pays, dont 230 dans les Territoires du Nord-Ouest. Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest a déclaré mardi soir l'état d'urgence, et l'armée canadienne a été déployée pour contribuer aux opérations de lutte contre les incendies et à l'évacuation de la population. (Avec la contribution de Ismail Shakil, David Ljunggren et Dan Whitcomb; version française Camille Raynaud)