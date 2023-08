Canada: Les feux de forêt pourraient se poursuivre jusqu'à la fin de l'été

Crédit photo © Reuters

par Ismail Shakil OTTAWA (Reuters) - Les feux de forêt qui ravagent de vastes étendues de territoire au Canada pourraient continuer à brûler à un rythme anormalement soutenu pendant encore plusieurs semaines même si la propagation des flammes devrait commencer à diminuer en septembre, selon les prévisions fédérales publiées vendredi. Ces feux de forêt sont les pires jamais enregistrés au Canada, où environ 134.000 km carrés ont été détruits par les flammes cette année dans l'est et l'ouest du pays. "Cet été s'est transformé en un marathon difficile", a déclaré vendredi Michael Norton, directeur général du Service canadien des forêts, lors d'une conférence de presse. "Nos prévisions les plus récentes montrent que la probabilité de voir une activité des incendies supérieure à la normale persiste dans la plupart des régions du Canada en août et en septembre", a-t-il dit. Michael Norton a ajouté que les départs de feux simultanés observés cette année au Canada étaient "pratiquement inédits" et qu'ils étaient dus à la sécheresse, qui continue de s'aggraver dans certaines régions et contribuera à l'activité des incendies jusqu'à la fin de l'été. "Nous nous attendons à ce que la zone présentant potentiellement un risque extrême se réduise en septembre, mais les grands feux déjà en cours devraient continuer à brûler ou à couver et de nouveaux incendies problématiques peuvent se déclarer n'importe où", a expliqué Michael Norton. Les incendies qui ravagent le Canada ont émis une quantité record de 290 millions de tonnes de carbone dans l'atmosphère cette année, selon les estimations publiées la semaine dernière par le programme Copernicus de l'Union européenne, chargé de l'observation de la Terre. (Reportage Ismail Shakil; version française Camille Raynaud)