Canada : Justin Trudeau placé en isolement, son épouse testée positive au coronavirus

Crédit photo © Reuters

OTTAWA (Reuters) - Le Premier ministre canadien Justin Trudeau va être placé en isolement pendant 14 jours après que son épouse a été testée positive au nouveau coronavirus jeudi.

Sophie Grégoire Trudeau a récemment voyagé à Londres et ressenti des symptômes grippaux, c'est pourquoi elle a été testée au nouveau coronavirus, avait indiqué plus tôt le cabinet du Premier ministre. Le test s'est avéré positif, a-t-il précisé plus tard.

"Justin Trudeau est en bonne santé et ne présente aucun symptôme. Par mesure de précaution et selon l'avis des médecins, le Premier ministre sera placé à l'isolement pour une période prévue de 14 jours", dit un communiqué officiel. Sophie Grégoire Trudeau sera également placée en isolement pour 14 jours.

"Le Premier ministre continuera d'assumer pleinement ses fonctions et s'adressera aux Canadiens demain."

Le Canada a recensé 145 nouveaux cas d'infection au coronavirus, soit trois fois plus que la semaine dernière. Un décès a été signalé. Sept des dix provinces canadiennes comptent des cas d'infection.

(Steve Scherer, version française Arthur Connan)