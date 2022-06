Canada : Deux hommes armés abattus, six policiers blessés lors d'une fusillade

par Kevin Light

SAANICH, Colombie-Britannique (Reuters) - La police canadienne a abattu deux hommes armés mardi lors d'une fusillade dans une banque de la ville de Saanich, en Colombie-Britannique, ont déclaré les autorités, ajoutant que six policiers avaient été blessés dans l'incident.

Les services de police ont indiqué que des évacuations avaient été décidées en raison de la présence de ce qui pourrait être un engin explosif.

"C'est une enquête encore en cours et de nombreux agents de police sont présents sur les lieux", a déclaré la police de Saanich, dans un communiqué publié sur son site internet.

"Des habitations et des commerces se trouvant à proximité des lieux de l'incident ont été évacués en raison de la présence de ce qui pourrait être un engin explosif dans un véhicule en lien avec les suspects", était-il ajouté.

Les deux hommes étaient "lourdement armés" et, selon les premiers rapports, portaient des gilets pare-balles, a déclaré le chef de la police de Saanich, Dean Duthie, lors d'une conférence de presse, précisant qu'il ne possédait aucune information supplémentaire à leur sujet.

Six policiers ont été blessés dans la fusillade et ont été transportés à l'hôpital, "certains officiers ont été grièvement blessés et doivent subir des interventions chirurgicales", a expliqué Dean Duthie.

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a écrit sur Twitter être "choqué et attristé" par ces violences.

"Mes pensées vont vers les policiers qui ont été blessés dans cet incident, et vers leurs collègues qui se sont exposés au danger pour protéger les autres", a dit Justin Trudeau.

La ville de Saanich, est située sur l'île de Vancouver, dans le sud-ouest du Canada, près de la frontière américaine.

(Avec la contribution de Rami Ayyub, rédigé par Costas Pitas; version française Camille Raynaud)