Canada : 15 morts dans la collision d'un camion et d'un car

16 juin (Reuters) - Au moins 15 personnes ont été tuées jeudi dans la province canadienne de Manitoba après qu'un camion semi-remorque a percuté un car de petite taille qui transportait un groupe de personnes pour la plupart âgées, a déclaré la police locale. Il s'agit de l'un des accidents routiers les plus meurtriers de l'histoire récente du Canada. La collision s'est produite à l'intersection de deux routes majeures près de Carberry, ville située à 170 km de Winnipeg. Aucune information n'a été donnée dans l'immédiat par la police sur les circonstances de l'accident. Les conducteurs des deux véhicules ont survécu. Environ 25 personnes se trouvaient dans le car au moment de la collision. (Reportage David Ljunggren à Ottawa, avec Ismail Shakil; version française Jean Terzian)