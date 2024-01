CAN : Le Maroc termine les poules en beauté, la RDC qualifiée

CAN : Le Maroc termine les poules en beauté, la RDC qualifiée













par Gary Cohen (iDalgo) Pour son dernier match de la phase de groupes de la Coupe d'Afrique des nations, le Maroc s'est imposé face à la Zambie (1-0) et a assuré sa qualification pour les huitièmes de finale. L'unique but a été l'oeuvre d'Hakim Ziyech (37e). Les Lions de l'Atlas permettent à la Côte d'Ivoire, le pays hôte, d'obtenir sa qualification, puisque les Ivoiriens ont dépassé les Zambiens dans le classement des meilleurs équipes classées troisièmes. De son côté, la République Démocratique du Congo sera, elle aussi, au prochain tour de la CAN, après son nul face à la Tanzanie (0-0). Plus tôt dans la journée, la Tunisie, tenue en échec par l'Afrique du Sud (0-0), avait été éliminée. Le Mali s'est, lui aussi, qualifié pour les 8es.