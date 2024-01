CAN : Le Maroc accroché par la RDC

par Gary Cohen (iDalgo) Le Maroc a été freiné, ce dimanche après-midi, par la République démocratique du Congo, pour son deuxième match de la Coupe d'Afrique des nations. Pourtant, tout avait bien commencé pour les Lions de l'Atlas qui ont ouvert la marque dès la 5e minute, par l'intermédiaire du Parisien Achraf Hakimi. Avant la pause, Yassine Bounou a arrêté le penalty de Cédric Bakambu. En deuxième période, le demi-finaliste de la dernière Coupe du monde a baissé le pied et l'attaquant de Stuttgart, Silas Wamangituka, a égalisé à la 76e minute.

Les Marocains sont premiers de leur groupe avec quatre points, devant les Léopards, deuxièmes avec deux unités. Plus tard dans la journée, la Zambie, troisième, affrontera la Tanzanie, dernière.