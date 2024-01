CAN : le Mali affrontera la Côte d’Ivoire, le Maroc éliminé !

par Emilien Schoenher (iDalgo) Les deux derniers matches des 8es de finale de la CAN ont eu lieu. Le Mali s'est imposé 2-1 face au Burkina Faso grâce à un but d'Edmond Tapsoba contre son camp (3') et une réalisation de l'Auxerrois, Lassine Sinayoko (47'). La réduction du score sur penalty de Bertrand Traoré ne va rien changer et les Maliens défieront le pays hôte, la Côte d'Ivoire, en quart de finale. Dans l'autre rencontre, c'est l'un des favoris du tournoi qui a été éliminé. Le Maroc s'est incliné contre l'Afrique du Sud (0-2). Evidence Makgopa a ouvert la marque (57'). Les Marocains ont tenté de revenir au score et ont même obtenu un penalty à cinq minutes de la fin du temps réglementaire, mais le Parisien Achraf Hakimi l'a manqué. Sofyan Amrabat a ensuite pris un carton rouge dans le temps additionnel et Teboho Mokoena a scellé la victoire des siens en toute fin de rencontre (90+5'). L'Afrique du Sud affrontera le Cap-Vert en quart de finale.