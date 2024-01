CAN : Le Cameroun se qualifie pour les 8es, l'Algérie éliminée !

par Gary Cohen (iDalgo) Au terme d'un match riche en rebondissements, le Cameroun a obtenu son ticket pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Lions Indomptables ont ouvert le score grâce à Karl Toko Ekambi (56e). Puis, les Scorpions ont égalisé puis pris l'avantage à cinq minutes du terme. Dans la foulée, le Gambien James Gomes a inscrit un contre-son-camp et Christopher Wooh a marqué sur corner, permettant au Cameroun de se qualifier. L'autre match du groupe a vu le Sénégal conforter sa première place en s'imposant contre la Guinée (2-0). De son côté, l'Algérie a connu une terrible désillusion face à la Mauritanie (1-0). Le but de Yali Dellahi (37e) a éliminé les "Fennecs" de la compétition. L'Angola a battu le Burkina Faso (2-0) et termine premier du groupe D.