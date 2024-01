CAN : La Côte d’Ivoire humiliée par la Guinée Équatoriale, au bord de l’élimination

par Emilien Schoenher (iDalgo) Scénario complètement fou à la CAN! Le Cap-Vert était déjà qualifié au moment d'affronter l'Égypte. Ces derniers devaient donc s'imposer ou espérer un faux pas du Ghana face au Mozambique pour finir 2e et continuer l'aventure. À la 90e minute, les Black Stars menaient 2-0 tandis que les Pharaons étaient en train de faire match nul. Le Ghana était donc provisoirement qualifié, mais c'était sans compter sur le Mozambique qui inscrit deux buts dans le temps additionnel pour revenir à 2-2, alors même que l'Égypte marque pour passer en tête ! Les Égyptiens passent alors 2e du groupe et le nouveau but qu'ils vont encaisser à la 90+9 ne change rien, les Ghanéens ayant fait match nul. Il faudra donc surveiller de près le classement des meilleurs 3e, mais c'est très mal parti pour les Black Stars. Grosse surprise également dans le groupe A où la Côte d'Ivoire, organisatrice de la compétition, a été humiliée par la Guinée Équatoriale (0-4). Ces derniers se qualifient pour la suite de la compétition en compagnie du Nigéria, vainqueur de la Guinée-Bissau (1-0). Les Ivoiriens finissent 3e de leur groupe et vont devoir espérer faire partie des meilleurs 3e pour continuer l'aventure.