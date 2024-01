CAN : La Côte d’Ivoire élimine le Sénégal aux tirs au but et poursuit sa route

CAN : La Côte d'Ivoire élimine le Sénégal aux tirs au but et poursuit sa route













par Emilien Schoenher (iDalgo) Au bord de l'élimination dès les phases de poules, la Côte d'Ivoire verra les quarts de finale de sa Coupe d'Afrique des nations à domicile. Les Éléphants ont éliminé le Sénégal aux tirs au but dans ce 8e de finale (1-1, 5-4 T.A.B). Le champion en titre avait ouvert la marque par l'intermédiaire de Habib Diallo dès la 4e minute de jeu. Il faudra attendre la 86e et un penalty de Franck Kessié, pour voir la Côte d'Ivoire revenir à hauteur. Les deux équipes ne se départagent pas en prolongation et filent aux tirs au but. Moussa Niakhate, troisième tireur des Lions de la Teranga, est le seul à manquer sa tentative durant la séance. Kessié, encore lui, offre la victoire à son peuple en marquant le cinquième et dernier tir au but. Les Ivoiriens joueront le vainqueur du match entre le Mali et le Burkina Faso en quart de finale.