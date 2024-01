CAN 2024 : Le Nigéria s'offre la Côte d'Ivoire

par Sebastien Salpietro (iDalgo) À domicile, la Côte d'Ivoire s'est inclinée face au Nigéria pour le compte de la deuxième journée de la CAN (0-1). Malgré une domination dans le jeu, les Ivoiriens ont manqué de réalisme, à l'inverse des Nigérians qui ont marqué sur leur tir cadré de la rencontre, grâce à un penalty transformé par William Troost-Ekong (55'). Avec ce succès, les Super Eagles prennent une belle option pour la première place du groupe A avec leur seconde place, contrairement aux Éléphants qui vont devoir batailler pour se qualifier lors de leur dernier match face à la Guinée Equatoriale, première. L'Egypte et le Ghana n'ont pas su se départager pour leur second match (2-2). Mohammed Kudus s'est offert un doublé (45 +3', 71') mais les Pharaons sont revenus par deux fois, grâce à Omar Marmoush (69'), puis Mostafa Mohamed (74'). Avec ce score de parité, les partenaires de Mohamed Salah restent seconds du groupe B (2 pts), tandis que le Ghana (1pt) est dernier, mais peut encore se qualifier.