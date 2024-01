CAN 2024 : La Tunisie se fait surprendre, le Mali s'impose

CAN 2024 : La Tunisie se fait surprendre, le Mali s'impose













par Matthieu Cointe (iDalgo) La Tunisie s'incline d'entrée ! Pour leur premier match de groupe de la Coupe d'Afrique des Nations, les Aigles de Carthage se sont inclinés face à la surprenante Namibie mardi soir (0-1). Les Brave Warriors ont décroché le premier succès de leur histoire à la CAN grâce à un but de Deon Hotto en toute fin de rencontre (88e). Dans l'autre match du groupe E, le Mali a battu l'Afrique du Sud avec des réalisations d'Hamari Traoré (60e) et Lassine Sinayoko (66e). Les Aigles affronteront la Tunisie vendredi. Plus tôt dans la journée, le Burkina Faso s'est sorti du piège mauritanien grâce à un penalty transformé par Bertrand Traoré au bout du temps additionnel.