CAN 2023 : La Côte d'Ivoire réussit ses débuts

par Gary Cohen (iDalgo) Le pays hôte de la CAN 2023, la Côte d'Ivoire, était attendu pour son match d'ouverture. Les Ivoiriens ont réussi leur première rencontre, bien aidée par le joli but de Seko Fofana. L'ancien milieu du RC Lens a dégainé une puissante frappe à l'entrée de la surface pour ouvrir le score (4e). Ce même Fofana a trouvé la barre transversale quelques minutes plus tard. L'ancien attaquant de l'AS Saint-Etienne Jean-Philippe Krasso a ensuite fait le break (58e), après un joli enchaînement. Les Guinéens commencent la CAN par une défaite et seront attentifs à l'autre match du groupe A entre le Nigéria et la Guinée Equatoriale, ce dimanche à 15 heures.