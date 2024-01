Campari réalise un placement privé pour le rachat des cognacs Courvoisier

Crédit photo © Reuters

ROME (Reuters) - Campari a déclaré mercredi avoir conclu avec succès un placement privé d'actions et d'obligations de 1,2 milliard d'euros pour financer l'acquisition du producteur français de cognac historique Courvoisier. Le groupe italien de spiritueux a annoncé en décembre la signature d'un accord pour le rachat de Courvoisier pour 1,2 milliard d'euros. Les nouvelles actions ont été placées par le biais d'une offre accélérée à 9,33 euros par action ordinaire, a déclaré le groupe dans un communiqué, en dessous du prix de clôture de 9,93 euros de l'action à la bourse de Milan mardi. Campari a précisé avoir achevé le placement privé d'obligations convertibles de premier rang non garanties à échéance 2029 d'une valeur d'environ 550 millions d'euros, avec un prix de conversion initial fixé à 12,3623 euros, soit une prime de 32,5% par rapport au cours de référence de l'action. Les obligations représenteront 3,6% des actions ordinaires en circulation de la société à l'issue de l'offre. (Reportage Alvise Armellini, version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)