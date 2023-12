Campari rachète les cognacs Courvoisier pour 1,2 Md$

MILAN, 14 décembre (Reuters) - Campari a annoncé jeudi le rachat de Courvoisier, spécialiste français du cognac, pour 1,2 milliard de dollars (1,09 milliard d'euros) auprès de Beam Factory. Cette acquisition, qui devrait être bouclée l'année prochaine, est la plus importante jamais réalisée par le groupe italien de spiritueux. L'opération permettra à Campari d'amplifier sa présence sur le marché américain et d'améliorer ses capacités d'embouteillage grâce aux infrastructures françaises de Courvoisier. Elle pourrait être assortie du versement additionnel d'un montant susceptible d'atteindre 120 millions d'euros payable en 2029. (Federico Maccioni; version française Nicolas Delame)