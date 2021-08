Camila Giorgi cale, Gauff et Garcia passent

Crédit photo © Reuters

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Premier tour sans soucis pour la jeune américaine à domicile. La joueuse de 17 ans s’est défait de la Taïwanaise Su-Wei Hsieh en deux petits sets 6-1/6-2 en 1heure de jeu. Au prochain tour, la tâche s’annonce plus compliquée avec une rencontre contre la numero 2 mondiale Naomi Osaka.

Caroline Garcia au deuxième tour. Mais que cela a été compliqué, la Française s’est imposée en 3 sets (7-6/4-6/6 - 4) en 2h34 de jeu. En 1/16ème de finale, la tricolore fera face à la tête de série numéro 8 : l’Espagnole Muguruza.

Camila Giorgi ne confirme pas. La gagnante du Master 1000 de Montréal la semaine passée perd d’entrée. L’Italienne s’incline face à Jessica Pegula en deux manches sèches (6-2/6-2).

Dans les autres matchs de la nuit, les autres têtes de série assurent. Halep, Bencic, Jabeur et Azarenka passent au second tour.