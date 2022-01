Cameroun : Un soldat tué par des rebelles dans une ville-hôte de la CAN

(Corrige les sources aux §§ 1 et 6)

par Josiane Kouagheu

12 janvier (Reuters) - Un soldat camerounais a été tué mercredi par un engin explosif artisanal lors d'une attaque commise par des séparatistes anglophones à Buéa, ville qui accueille les camps de base de plusieurs équipes qui disputent la Coupe d'Afrique des nations (CAN), a-t-on appris auprès d'un chef rebelle.

Un porte-parole de l'armée n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Le soldat est mort lors d'un accrochage qui s'est produit à l'intérieur de la ville, a déclaré à Reuters Cho Ayaba, chef de file du groupe rebelle des Forces de défense d'Ambazonie.

"Nos forces ont lancé une attaque qui a tué un soldat. Une force alliée appelée 'Les lions de la montagne' a elle aussi affronté l'armée pendant un combat qui a duré une heure", a-t-il dit.

Cette attaque visait à perturber les préparatifs de deux rencontres du groupe F de la CAN, qui regroupe le Mali, la Gambie, la Mauritanie et la Tunisie, qui se déroulaient ce mercredi à Limbé, ville côtière située à une heure de route de Buéa.

L'avocat et défenseur des droits de l'homme Akem Kelvin Nkwain a déclaré que des hommes armés étaient entrés dans la ville et avaient ouvert le feu et utilisé des explosifs. Il a rapporté qu'un chauffeur de taxi et un passager avaient été tués par des balles perdues près du marché central, ce que Reuters n'a pas pu vérifier de source indépendante.

Les séparatistes ont pris les armes en 2017 et entendent, par la lutte armée, combattre la marginalisation dont sont, selon eux, victimes les minorités anglophones camerounaises et le mépris du gouvernement central à leur égard.

Ce conflit a déjà fait au moins 3.000 morts et poussé près d'un million de personnes sur les routes de l'exode. (Reportage Josiane Kouagheu, version française Nicolas Delame)