Cameroun: Un homme d'affaires inculpé pour complicité de torture après le meurtre d'un journaliste

par Amindeh Blaise Atabong KUMBA, Cameroun (Reuters) - Un homme d'affaires camerounais soupçonné d'être impliqué dans le meurtre en janvier du journaliste Martinez Zogo a été inculpé pour complicité de torture, a déclaré samedi une porte-parole de son groupe de presse. Jean-Pierre Amougou Belinga a été transféré d'un centre de détention et officiellement placé sous mandat de dépôt à la prison de Kondengui, dans la capitale Yaoundé, samedi, a indiqué dans un communiqué Inès Arielle Zamo Belinga, cheffe de la communication du groupe de presse L'Anecdote. "Il y est placé pour 'complicité de torture par aide'", peut-on lire dans le communiqué. "Les avocats prennent le relais", a ajouté la porte-parole, sans donner plus de détails. Le ministère de la Justice n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire. Martinez Zogo, directeur de la station de radio privée Amplitude FM, a été enlevé le 17 janvier par des inconnus après avoir tenté d'entrer dans un poste de police pour échapper à ses agresseurs. Son corps mutilé a été retrouvé le 22 janvier, près de Yaoundé. L'affaire a ébranlé le pays, certains responsables du gouvernement et de la sécurité ayant été cités par les médias comme suspects. En janvier, le bureau du président a déclaré que plusieurs suspects avaient été arrêtés, mais n'a donné aucun détail. Martinez Zogo avait récemment présenté un reportage sur une affaire de détournement de fonds présumé, impliquant un média ayant des liens avec le gouvernement et appartenant à Jean-Pierre Amougou Belinga. Le Comité pour la protection des journalistes, organisme de surveillance des médias, a exhorté les autorités camerounaises à faire preuve de transparence dans le cadre de l'enquête sur le meurtre de Martinez Zogo, et sur la mort en détention du journaliste Samuel Ebuwe Ajiekia en 2019. (Rédigé par Alessandra Prentice ; Version française Kate Entringer)