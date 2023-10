Cameroun : La rupture d'un barrage fait au moins 23 morts

YAOUNDE, 9 octobre (Reuters) - Une vague d'eau libérée par la rupture d'un barrage a tué au moins 23 personnes dans la capitale du Cameroun, Yaoundé, après de fortes pluies, a annoncé lundi l'unité de secours de l'armée. Un barrage datant de l'époque coloniale a cédé vers 16h00 (1500 GMT) heure locale dimanche, libérant l'eau d'un petit lac, a déclaré Assola Joseph, un dirigeant local du quartier de Mbankolo. Habitants et secouristes fouillaient lundi matin les décombres, cherchant sous le bois cassé, les bananiers déracinés et de tôles ondulées sur le flanc d'une colline escarpée. Un journaliste de Reuters sur place a déclaré qu'au moins cinq corps avaient été retrouvés et plus de 30 maisons détruites. (Reportage Amindeh Blaise Atabong ; version française Nathan Vifflin, édité par Blandine Hénault)