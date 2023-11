Cameroun : Des hommes armées tuent une vingtaine de personnes

Cameroun : Des hommes armées tuent une vingtaine de personnes













YAOUNDÉ, 6 novembre (Reuters - Des hommes armés ont ouvert le feu dans une ville de l'ouest du Cameroun, tuant au moins 20 personnes, a annoncé lundi le gouvernement local. Les assaillants ont opéré avant le lever du soleil, pendant que les victimes dormaient encore, avant de mettre le feu à des maisons dans la ville de Mamfe, dans le département de Manyu situé dans le sud-ouest du Cameroun, à moins de 50 km de la frontière avec le Nigeria. Sept personnes ont aussi été admises à l'hôpital tandis que les forces de sécurité examinaient les alentours, a annoncé le dirigeant Viang Mekala à Reuters. "La situation est sous contrôle et la population ne devrait pas paniquer", a-t-il déclaré. Le Cameroun fait face à insurrection menée par des séparatistes anglophones qui se battent depuis 2017 pour faire reconnaître un pays indépendant appelé l'Ambazonie. Des groupes armés ont mené des attaques, kidnappings et meurtres dans le nord-ouest et le sud-ouest francophones du pays. Aucun groupe n'a encore revendiqué ces attaques. (Reportage Amindeh Blaise Atabong, version française Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)