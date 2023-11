Cameron rencontre Netanyahu et se rend dans le sud d'Israël

JERUSALEM (Reuters) - Le ministre britannique des Affaires étrangères, David Cameron, s'est entretenu jeudi à Jérusalem avec le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, après s'être rendu dans le sud d'Israël pour y voir de ses propres yeux les localités et communautés attaquées par le Hamas palestinien le 7 octobre. L'ancien Premier ministre britannique, nommé chef de la diplomatie il y a dix jours, devait ensuite rencontrer des responsables palestiniens pour évoquer le conflit dans la bande de Gaza, où Israël a lancé une vaste opération militaire contre le Hamas après l'attaque du 7 octobre. "Je voulais venir ici en personne (...) pour simplement constater la véritable nature des attaques horribles auxquelles vous avez été confrontés (...) Nous sommes aux côtés du peuple d'Israël", a dit David Cameron à Benjamin Netanyahu. Sa visite intervient alors qu'Israël et le Hamas ont conclu un accord, sous la médiation du Qatar, prévoyant des libérations d'otages retenus à Gaza en échange notamment d'une trêve israélienne. Cet accord devrait se concrétiser vendredi, a dit le Qatar. "Il est important que nous discutions de cette potentielle pause humanitaire. Je crois que c'est une opportunité d'obtenir de manière cruciale que les otages sortent et que l'aide entre à Gaza", a dit le secrétaire au Foreign Office. "J'espère que chaque personne qui est responsable et à l'origine de cet accord peut permettre qu'il soit réalisé." Benjamin Netanyahu a pour sa part déclaré que les libérations d'otages n'allaient "pas sans difficultés". "Mais nous allons persévérer avec nos buts de guerre, c'est-à-dire éradiquer le Hamas, parce que le Hamas a déjà promis qu'il recommencerait encore et encore", a dit le chef du gouvernement israélien. "Il n'y a pas d'espoir de paix entre Israël et les Palestiniens, entre Israël et les pays arabes, si nous n'éradiquons pas ce mouvement meurtrier qui menace notre avenir à tous", a-t-il ajouté. David Cameron, vêtu d'un gilet pare-balles, a auparavant visité des bâtiments endommagés dans le kibboutz de Be'eri en compagnie de son homologue israélien Eli Cohen. Il a dit aux journalistes présents avoir "entendu des choses et vu des choses qu'à l'évidence (il) n'oubliera(it) jamais". Le secrétaire au Foreign Office a rencontré mercredi à Londres des homologues des pays arabes et musulmans pour discuter du conflit entre Israël et le Hamas. Le Premier ministre britannique Rishi Sunak et le prédécesseur de David Cameron au Foreign Office, James Cleverly, se sont déjà rendus au Proche-Orient depuis les attaques du Hamas en Israël le 7 octobre. (Dan Williams à Jérusalem et Kylie MacLellan et William James à Londres; Jean-Stéphane Brosse et Bertrand Boucey pour le service français, édité par Kate Entringer)