Cameron en visite en Ukraine, assure Kyiv du soutien britannique

Cameron en visite en Ukraine, assure Kyiv du soutien britannique













Crédit photo © Reuters

KYIV (Reuters) - A peine nommé ministre des Affaires étrangères, l'ancien Premier ministre britannique David Cameron a choisi l'Ukraine pour sa première visite de travail à l'étranger, ont annoncé jeudi Volodimir Zelensky et le Foreign Office. Le chef de la diplomatie britannique s'est rendu mercredi à Kyiv, où il a rencontré le président ukrainien et son homologue Dmitro Kouleba, et jeudi à Odessa, dans le sud du pays. Le président ukrainien a publié sur la messagerie Telegram une courte vidéo de sa rencontre avec le nouveau patron du Foreign Office, qu'il a remercié pour ce geste, dans une période où "la communauté internationale se focalise moins" sur le conflit en Ukraine, en raison de la situation au Proche-Orient. "Ce que je veux dire en venant ici, c'est que nous continuerons à vous apporter un soutien moral, diplomatique (...) et par-dessus tout le soutien militaire dont vous avez besoin non seulement cette année et l'an prochain, mais aussi longtemps que nécessaire", a déclaré David Cameron. Dmitro Kouleba a assuré de son côté sur la plate-forme X (ex-Twitter) que le Royaume-Uni continuait à fournir des armes à l'Ukraine, à augmenter la fabrication d'armes en commun et à "débarrasser la mer Noire des menaces russes". Sept ans après son départ de Downing Street, David Cameron a effectué un retour surprise au sein du gouvernement de Rishi Sunak lundi, à l'occasion d'un remaniement provoqué par le limogeage de la ministre de l'Intérieur Suella Braverman. (Reportage Dan Peleschuk ; version française Kate Entringer et Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault)