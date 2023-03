Cambodge : Une figure de l'opposition condamnée à 27 ans de détention pour trahison

PHNOM PENH, 3 mars (Reuters) - Le politicien Kem Sokha, figure de l'opposition au Cambodge, a été condamné vendredi à une peine de 27 ans de détention en résidence surveillée après avoir été reconnu coupable de trahison, une affaire dont les Etats-Unis ont dénoncé les motivations politiques. Le juge Koy Sao a annoncé par ailleurs que Kem Sokha était désormais inéligible et ne pourrait pas non plus voter lors d'élections. Chef de file du désormais dissout Parti de secours national, Kem Sokha fut arrêté en 2017 pour des accusations de complot avec les Etats-Unis destiné à chasser du pouvoir l'autocrate Hun Sen, au pouvoir depuis près de quatre décennies. Il nie ces accusations. (Rédaction de Reuters; version française Jean Terzian)