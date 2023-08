Cambodge : Le roi approuve la nomination de Hun Manet comme Premier ministre

PHNOM PENH (Reuters) - Le roi du Cambodge, Norodom Sihamoni, a approuvé la nomination du fils aîné de l'ancien Premier ministre Hun Sen comme nouveau dirigeant du pays, selon un décret publié lundi, dans la cadre d'une transition annoncée de longue date. Le décret approuvant la nomination de Hun Manet, 45 ans, a été diffusé sur la chaîne Telegram de son père, Hun Sen, qui quitte l'exécutif après avoir passé près de 40 ans au pouvoir. Pour que la désignation entre en vigueur, il faut encore l'accord de la nouvelle Assemblée nationale qui doit intervenir d'ici la fin du mois, après la victoire le mois dernier du parti au pouvoir, le Parti du peuple cambodgien, qui a remporté 120 des 125 sièges de l'hémicycle dans une élection à laquelle l'opposition n'a pas pu participer. Hun Sen avait annoncé le mois dernier son intention de transmettre le pouvoir à son fils, mettant fin à 38 ans de règne qui l'a vu stabiliser la situation politique du pays après des années de guerre tout en étouffant la démocratie. Le dirigeant a affiché son intention de conserver son influence, que ce soit au Parlement ou au sein de sa formation politique. Le nouveau Premier ministre, Hun Manet, qui a étudié l'économie aux Etats-Unis et au Royaume-Uni ainsi qu'à la prestigieuse académie militaire américaine de West Point, a occupé le poste de chef-adjoint des forces armées du Cambodge. (Reportage par Prak Chan Thul; version française Zhifan Liu)