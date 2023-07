Cambodge : Le Premier ministre Hun Sen se retire au profit de son fils

Crédit photo © Reuters

PHNOM PENH (Reuters) - Le Premier ministre cambodgien Hun Sen a annoncé mercredi qu'il allait se retirer le mois prochain et céder le pouvoir à son fils, Hun Manet, mettant ainsi fin à un règne de près de quatre décennies. Hun Sen, l'un des dirigeants resté au pouvoir le plus longtemps au monde, a fait cette annonce quelques jours après que son Parti du peuple cambodgien (PPC) a remporté 120 des 125 sièges parlementaires lors des élections générales. Âgé de 70 ans et ancien commandant de rang intermédiaire des Khmers rouges, Hun Sen ne disparaîtra pas pour autant de la vie politique. Il a affirmé qu'il resterait à la tête du parti au pouvoir et membre de l'Assemblée nationale. Il a par ailleurs récemment dit qu'il reprendrait le poste de Premier ministre si son fils n'obtenait pas de bons résultats. (Reportage Reuters, Devjyot Ghoshal ; version française Gaëlle Sheehan, édité par Kate Entringer)