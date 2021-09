Camavinga file au Real, Griezmann de retour à l'Atlético au bout du suspense

par Arthur Cremers (iDalgo)

La dernière journée du mercato a été pleine de surprises ce mardi. En premier lieu, le retour d'Antoine Griezmann à l'Atlético de Madrid fait figure d'énorme mouvement puisque le Français est prêté pour 10 M€ avec option d'achat à hauteur de 40 M€. Dans le même deal, Saul Niguez file un an à Chelsea dans le cadre d'un prêt alors que Luuk de Jong rejoint le Barça. Toujours en Liga, l'arrivée d'Eduardo Camavinga au Real Madrid a été officialisée contre 31 M€. Kylian Mbappé, lui, reste au PSG et formera un trio d'attaque avec Neymar et Lionel Messi. Ces trois-là voient le jeune Nuno Mendes (latéral gauche prometteur) les rejoindre pour un prêt d'un an assorti d'une option d'achat de 40 M€. En Ligue 1 également, Gaetan Laborde rejoint Rennes, Jérôme Boateng signe à Lyon alors qu'Amine Harit est toujours en attente de la validation d'un montage financier par la DNCG puisqu'aucun départ n'a été réalisé à l'OM dans la dernière ligne droite.