Calme précaire avec le reflux des craintes sur les banques

Calme précaire avec le reflux des craintes sur les banques













Crédit photo © Reuters

par Claude Chendjou PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en hausse lundi et les Bourses européennes sont également dans le vert à mi-séance, l'accalmie étant revenue sur les marchés après les turbulences de la semaine dernière autour des banques, en particulier Deutsche Bank. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0,67% pour le Dow Jones, de 0,71% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,43% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 avance de 1,04% à 7.088,06 points vers 12h00 GMT. À Francfort, le Dax prend 1,23% et à Londres, le FTSE progresse de 0,93%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 gagne 1,21%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro 0,92% et le Stoxx 600 1,15%. Le secteur bancaire, secoué vendredi par des attaques sur le titre Deutsche Bank dont le "credit default swap" (CDS), le coût d'assurance contre un risque de défaut, a atteint un plus haut depuis fin 2018, semble avoir retrouvé un peu de calme lundi. Ce regain d'optimisme est porté par les déclarations jugées rassurantes des autorités en Europe et aux Etats-Unis sur le secteur financier, des achats à bon compte sur les valeurs bancaires et l'annonce du rachat de la totalité des dépôts et des prêts de Silicon Valley Bank par First Citizens BancShares. "De nombreux investisseurs ne veulent toujours pas toucher au secteur bancaire dans la peur d'un nouveau stress", note toutefois Russ Mould, directeur des investissements chez AJ Bell. "Cependant, dans une situation sombre, il y a toujours quelqu'un qui voit une opportunité de gagner de l'argent, c'est la raison pour laquelle nous assistons aujourd'hui à une hausse du cours de l'action de nombreuses banques européennes", a-t-il ajouté. Le marché est néanmoins toujours volatil, l'indice VIX aux Etats-Unis étant à 21,44 points et son équivalent européen à 23,38 points alors que Philip Jefferson, l'un des gouverneurs de la Réserve fédérale américaine, doit s'exprimer dans la journée. Michael Barr, vice-président de la Fed, doit pour sa part être entendu par le Sénat américain sur la supervision bancaire mardi. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET L'action First Citizens bondissait de 24,9% en avant-Bourse lundi après un accord avec Silicon Valley Bank. VALEURS EN EUROPE Le compartiment bancaire européen, qui a perdu 3,78% vendredi et accusé une troisième semaine de repli, reprend 1,4% lundi avec Deutsche Bank (+5,02%), UBS (+0,96%) ou encore BNP Paribas (+2,32%). Dans la santé (+1,87%), Novartis bondit de 6,85% après des résultats prometteurs d'un traitement contre le cancer du sein. Orange prend 2,88% à la faveur du relèvement de la recommandation de Morgan Stanley à "surpondérer", tandis que Renault (+3,49%) bénéficie du conseil de HSBC à "acheter". En queue de peloton du SBF 120, Orpea chute de 9,41% après l'annonce d'une procédure de sauvegarde accélérée dans le cadre d'un plan de restructuration qui devrait se traduire par une forte dilution pour les actionnaires actuels. Les valeurs exposées à la Chine comme Pernod Ricard (-1,4%) ou le groupe minier Rio Tinto (-0,57%) sont également dans le rouge après la publication de données montrant que la baisse des bénéfices des groupes industriels en Chine s'est accentuée sur les deux premiers mois de l'année. CHANGES Le dollar est à peu près stable (-0,12%) face à un panier de devises de référence alors que les cambistes digèrent les dernières annonces des autorités sur le secteur bancaire. L'euro se négocie à 1,0771 dollar (+0,11%). Le yen, qui a bénéficié vendredi de son statut d'actif refuge en passant à 129,65 yens pour un dollar, se traite lundi à 131,46 avec le regain d'appétit pour le risque. TAUX Les rendements des emprunts d'Etat, qui avaient fortement reculé vendredi, se tendent avec l'apaisement des craintes autour des banques. Le rendement des Treasuries à deux ans prend 17 points de base, à 3,95%, et son équivalent allemand 15,8 points, à 2,53%. PÉTROLE Les cours pétroliers sont tirés par la crainte d'un regain de tensions géopolitiques en Europe après la décision du président Vladimir Poutine de déployer des armes nucléaires tactiques russes en Biélorussie, une initiative condamnée par la France et d'autres pays. Le Brent gagne 1,23% à 75,91 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,3% à 70,16 dollars. PLUS AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA DU JOUR LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % points Dow Jones 32669,0 +235,00 +0,72% 0 S&P-500 4028,50 +27,25 +0,68% Nasdaq-100 12942,0 +51,75 +0,40% 0 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street [DAY/US] La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Dow Jones 32237,5 +132,28 +0,41% -2,74% 3 S&P-500 3970,99 +22,27 +0,56% +3,42% Nasdaq 11823,9 +36,56 +0,31% +12,97% 6 Nasdaq 100 12767,0 +37,82 +0,30% +16,70% 5 MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1760,90 +19,05 +1,09% +4,91% Eurostoxx 50 4169,84 +39,22 +0,95% +9,92% CAC 40 7089,17 +74,07 +1,06% +9,51% Dax 30 15147,3 +190,11 +1,27% +8,79% 4 FTSE 7469,02 +63,57 +0,86% +0,23% SMI 10774,8 +140,80 +1,32% +0,42% 4 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : [WATCH/LFR] CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr 1,0772 1,0759 +0,12% +0,66% Dlr/Yen 131,46 130,69 +0,59% +0,27% Euro/Yen 141,65 140,60 +0,75% +0,96% Dlr/CHF 0,9165 0,9199 -0,37% -0,85% Euro/CHF 0,9874 0,9899 -0,25% -0,21% Stg/Dlr 1,2266 1,2230 +0,29% +1,40% Indice $ 103,042 103,116 -0,07% +7,14% 0 0 TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 136,670 -1,3300 0 Bund 10 ans 2,2340 +0,1090 Bund 2 ans 2,5440 +0,1660 OAT 10 ans 2,7500 +0,0890 +51,60 Treasury 10 ans 3,4658 +0,0880 Treasury 2 ans 3,9466 +0,1700 PETROLE (en dollars) Cours Précéde Var Var. % YTD nt Brut léger US 70,28 69,26 +1,02 +1,47% +14,82% Brent 76,00 74,99 +1,01 +1,35% +15,10% (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)