Calme plat sur les Bourses européennes en l'absence de Wall Street

par Laetitia Volga

PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en légère hausse lundi au terme d'une séance calme en l'absence des investisseurs américains, la journée étant fériée aux Etats-Unis où l'on célèbre le "Martin Luther King Day".

À Paris, le CAC 40 a gagné 0,28% à 7.043,31 points. Le Footsie britannique a pris 0,2% et le Dax allemand a fini en hausse de 0,31%.

L'indice EuroStoxx 50 s'est octroyé 0,15%, le FTSEurofirst 300 0,47% et le Stoxx 600 0,46%.

Ce dernier, au plus haut depuis avril, a bouclé sa quatrième séance consécutive dans le vert.

Les volumes ont cependant été réduits, dépassant à peine 70% de la moyenne quotidienne des trois derniers mois sur le CAC 40 et sur le Stoxx 600.

Les marchés boursiers restent soutenus par les signes de ralentissement de la croissance des prix aux Etats-Unis et en Europe, malgré les déclarations des responsables de la Réserve fédérale et de la Banque centrale européenne affirmant que l'inflation sous-jacente est trop élevée pour justifier prochainement un changement de cap dans la politique monétaire.

Alan Ruskin, responsable de stratégie chez Deutsche Securities, a déclaré que le déblocage des goulets d'étranglement au niveau de l'offre mondiale au cours des derniers mois a été un important moteur désinflationniste, ce qui augmente les chances d'un atterrissage en douceur de l'économie américaine.

La semaine qui commence sera ponctuée notamment par les publications de résultats d'entreprises de premier plan comme Goldman Sachs, Morgan Stanley et Netflix.

Les investisseurs suivront en outre cette semaine les interventions de banquiers centraux, dont la présidente de la BCE, Christine Lagarde, dans le cadre du Forum économique mondial de Davos.

VALEURS

Aux valeurs, Orange a cédé 2,21%, lanterne rouge du CAC, après l'abaissement de recommandation de Jefferies à "conserver" et CGG a bondi de 10,11% après le passage de Société générale de "conserver" à "acheter".

L'action Telecom Italia a gagné 3,33% après l'annonce de la démission d'Arnaud de Puyfontaine du conseil d'administration de l'opérateur italien.

CHANGES

Le yen cède un peu de terrain après avoir inscrit un pic de plus de sept mois face au dollar en réaction à des spéculations sur une modification, voire l'abandon, par la Banque du Japon (BoJ) de sa politique de contrôle des rendements obligataires lors de sa réunion prévue mercredi.

"La pression sur le marché obligataire japonais et sur la BoJ va s'accentuer (...) L'inflation est de retour au Japon et la BoJ a beaucoup de retard à rattraper, il pourrait donc être plus facile de retirer le pansement rapidement", a déclaré Neil Wilson, analyste chez Markets.com.Face à un panier de devises de référence, le dollar prend 0,15%. L'euro est inchangé autour de 1,0823 dollar.

TAUX

Les rendements des emprunts d'Etat de la zone euro restent soutenus avant des adjudications cette semaine notamment en France, en Allemagne et en Espagne: celui du dix ans allemand a gagné plus de cinq points de base à 2,195%.

PÉTROLE

Le marché pétrolier recule après avoir bondi de plus de 8% la semaine dernière, sa plus forte progression hebdomadaire depuis octobre, grâce à l'espoir de reprise de la demande en Chine.

Le Brent abandonne 1,22% à 84,24 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,21% à 78,89 dollars.

(Laetitia Volga, édité par Nicolas Delame)