Calme plat sur les actions avant l'intervention de Jerome Powell

par Claude Chendjou PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue dans de faibles variations à l'ouverture mardi et les Bourses européennes affichent de légers gains à mi-séance, les investisseurs étant dans l'attente de l'intervention de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale américaine (Fed) devant le Congrès. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en baisse de 0,04% pour le Dow Jones, mais une progression de 0,11% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,22% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 avance de 0,13% à 7.382,85 points vers 12h40 GMT. À Francfort, le Dax prend 0,14% et à Londres, le FTSE gagne 0,26%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 grappille 0,02% et le Stoxx 600 0,03%. L'EuroStoxx 50 de la zone euro cède en revanche 0,07% Jerome Powell doit s'exprimer ce mardi à 15h00 GMT devant la commission bancaire du Sénat et certains analystes, à l'image de Craig Erlam de la société Oanda, espèrent qu'il confirmera ses propos du 1er février selon lesquels le processus de désinflation a commencé, au risque d'effrayer les marchés. Les récentes données économiques et les commentaires des responsables de la Fed ont toutefois incité les traders à réévaluer leur trajectoire des taux d'intérêt aux Etats-Unis. La probabilité d'une hausse du coût du crédit de 50 points de base ce mois-ci est désormais de 28%, tandis que le pic des taux est vu à 5,46% d'ici septembre, selon le baromètre Fedwatch de CME Group. "À notre avis, la barre pour réaccélérer le rythme des hausses de taux est élevée et la Fed préférerait une trajectoire moins agressive et un maintien de sa politique restrictive plus longtemps, si nécessaire", écrivent pour leur part les analystes d'Unicredit. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET Meta Platforms avance de 1,6% dans les échanges avant l'ouverture de Wall Street, le groupe va encore supprimer des milliers d'emplois cette semaine après avoir déjà réduit ses effectifs de plus de 11.000 personnes, a rapporté lundi l'agence Bloomberg. VALEURS EN EUROPE En Europe, les variations sectorielles sont faibles, la hausse étant alimentée principalement par les compartiments défensifs comme la santé (+0,62%) et les services aux collectivités (+0,55%). À Paris Sanofi est en tête avec un gain de 1,33%, tandis que STMicroelectonics ferme la marche avec une baisse de 0,94%. Ailleurs en Europe, le brasseur Carlsberg recule de 0,35% en réaction à l'annonce de la démission son directeur général Cees't Hart, tandis que le groupe allemand de biens de consommation courante Henkel cède 2,11% après une prévision de ventes organiques jugée décevante pour cette année. Zalando, qui a en revanche rassuré sur sa prévision de marge à long terme, prend 1,07%. TAUX Le rendement des Treasuries à dix ans recule de plus de quatre points de base à 3,94% avant l'intervention de Jerome Powell. La tendance est identique en Europe où le rendement du Bund allemand à dix ans cède 4,3 points à 2,68%. CHANGES Aux changes, le dollar monte de 0,22% face à un panier de devises de référence. Le billet vert accuse cependant un repli de 0,6% depuis le début du mois après avoir gagné 2,8% en février. Le dollar australien, de son côté, est tombé lundi à 0,6679 dollar américain (-0,79%), au plus bas depuis fin décembre, après la décision sans surprise de la RBA, la banque centrale australienne, de relever son taux directeur de 25 points de base à 3,60%, tout en laissant entendre que la fin du cycle de resserrement monétaire était proche. L'euro se traite à 1,0659 dollar, en repli de 0,18%. PÉTROLE Les cours pétroliers reculent après cinq séances consécutives de gains alors que les importations générales de la Chine, premier consommateur mondial de brut, se sont contractées en février de 10,2%, selon les données publiées ce mardi. Le Brent perd 0,74% à 85,54 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,77% à 79,84 dollars. PAS D'INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA DU JOUR LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % points Dow Jones 33450,0 -1,00 -0,00% 0 S&P-500 4056,00 +3,50 +0,09% Nasdaq-100 12346,0 +22,50 +0,18% 0 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street [DAY/US] La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Dow Jones 33431,4 +40,47 +0,12% +0,86% 4 S&P-500 4048,42 +64,33 +1,61% +5,44% Nasdaq 11675,7 -13,27 -0,11% +11,55% 4 Nasdaq 100 12302,4 +11,68 +0,10% +12,46% 8 MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1830,12 +0,07 +0,00% +9,04% Eurostoxx 50 4307,91 -5,87 -0,14% +13,56% CAC 40 7376,81 +3,60 +0,05% +13,95% Dax 30 15664,1 +10,61 +0,07% +12,50% 9 FTSE 7953,49 +23,70 +0,30% +6,73% SMI 11138,1 -9,13 -0,08% +3,81% 2 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : [WATCH/LFR] CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr 1,0663 1,0678 -0,14% -0,36% Dlr/Yen 136,16 135,91 +0,18% +3,85% Euro/Yen 145,21 145,17 +0,03% +3,50% Dlr/CHF 0,9336 0,9307 +0,31% +1,00% Euro/CHF 0,9957 0,9942 +0,15% +0,63% Stg/Dlr 1,1990 1,2021 -0,26% -0,88% Indice $ 104,541 104,350 +0,18% +8,70% 0 0 TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 132,250 +0,3900 0 Bund 10 ans 2,6770 -0,0500 Bund 2 ans 3,2650 -0,0410 OAT 10 ans 3,1710 -0,0530 +49,40 Treasury 10 ans 3,9382 -0,0450 Treasury 2 ans 4,8716 -0,0220 PETROLE (en dollars) Cours Précéde Var Var. % YTD nt Brut léger US 79,93 80,46 -0,53 -0,66% +30,58% Brent 85,62 86,18 -0,56 -0,65% +29,67% (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)