Calme plat encore attendu en Bourse en Europe

par Laetitia Volga PARIS (Reuters) - La prudence devrait à nouveau limiter les écarts des principales Bourses européennes mardi à l'ouverture, dans l'attente d'avancées à Washington dans les négociations sur le relèvement du plafond de la dette américaine. Les contrats à terme sur indices suggèrent une baisse de 0,03% pour le CAC 40 parisien, de 0,17% pour le Dax à Francfort, de 0,12% pour le FTSE à Londres et de 0,14% pour l'EuroStoxx 50. Le président américain Joe Biden et le "speaker" de la Chambre des représentants Kevin McCarthy ont eu lundi une réunion "productive" mais ne sont toujours pas parvenus à un accord sur le relèvement du plafond de la dette des Etats-Unis. Le Trésor a prévenu que dans un peu plus d'une semaine, le 1er juin, les Etats-Unis pourraient se retrouver en défaut de paiement sans relèvement de ce plafond, une situation susceptible de provoquer une tempête mondiale sur les marchés financiers. En Europe, la matinée sera rythmée par la publication des premiers résultats des enquêtes PMI auprès des directeurs d'achats, qui pourraient montrer une légère amélioration dans le secteur manufacturier. A WALL STREET Lundi à la Bourse de New York l'indice Dow Jones a perdu 0,42% à 33.286,58 points, le S&P-500 a grignoté 0,02% à 4.192,63 points et le Nasdaq a avancé de 0,50% à 12.720,78 points. La décision de Pékin, annoncée dimanche, d'interdire les puces mémoire de Micron Technology dans les principaux secteurs industriels chinois a pesé sur la tendance en faisant craindre un nouvel épisode dans la guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis. Micron a perdu 2,85%, entraînant dans son sillage d'autres géants des semi-conducteurs comme Qualcomm (-0,55%) et Broadcom (-0,57%). Apple a lâché 0,51% après un abaissement de recommandation par Loop Capital tandis que, parmi les autres géants du numérique, Alphabet (+1,87%) ou Meta Platforms (+1,1%) ont en revanche progressé. Chevron a abandonné 1,8%, la "major" pétrolière ayant annoncé un projet d'acquisition de PDC Energy (+7,2%) dans le cadre d'une opération de 7,6 milliards de dollars. EN ASIE Après avoir inscrit un nouveau plus haut de 33 ans et enchaîné huit séances positives, l'indice Nikkei a cédé 0,42% à Tokyo. En Chine, le ralentissement de la reprise économique du pays, l'affaiblissement du yuan et les tensions géopolitiques affectent le sentiment de marché: l'indice CSI 300 perd 0,77% et le SSE Composite de Shanghai 0,92%. CHANGES/TAUX Le dollar est stable face à un panier de grandes devises(-0,03%) après avoir inscrit un plus haut de six mois contre le yen. Parmi les nombreux poids lourds de la Fed qui se sont exprimés lundi, certains ont laissé entendre que la banque centrale avait encore des progrès à faire en matière de resserrement monétaire. Le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, a estimé que les taux américains - actuellement entre 5% et 5,25% - pourraient devoir aller au-dessus de 6% pour que l'inflation revienne à l'objectif tandis que son homologue de la Fed de Saint-Louis, James Bullard, a déclaré qu'une augmentation de 50 points de base supplémentaire cette année pourrait être nécessaire. Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor à dix ans est inchangé à 3,721%. Le dix ans allemand s'affiche lui à 2,459% dans les premiers échanges. PÉTROLE Le marché pétrolier reste bien orienté grâce à l'augmentation de la demande d'essence aux Etats-Unis et de la réduction de l'offre de l'Opep+. Le Brent prend 0,33% à 76,24 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,36% à 72,31 dollars. (édité par Tangi Salaün et Kate Entringer)