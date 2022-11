Calme en vue sur les Bourses européennes

par Laetitia Volga

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues sans grand changement mardi à l'ouverture en l'absence de véritable catalyseur sur les marchés d'actions en cette semaine écourtée à Wall Street.

Les contrats à terme donnent une progression de 0,16% pour le CAC 40 parisien, de 0,23% pour le FTSE à Londres, de 0,03% pour l'EuroStoxx 50 mais un recul de 0,15% pour le Dax à Francfort.

Les marchés ont terminé lundi la journée en légère baisse en réaction à la recrudescence des cas de COVID-19 en Chine. Bien que la dégradation de la situation sanitaire se poursuive, amenant notamment les autorités pékinoises à fermer musées, parcs et centres commerciaux, l'Europe boursière devrait timidement repartir de l'avant.

La séance s'annonce calme en l'absence d'indicateur économique majeur à l'agenda, une tendance qui pourrait durer toute la semaine alors que Wall Street sera fermée jeudi pour la fête de Thanksgiving et ne rouvrira que pour une demi-séance vendredi.

Parmi les quelques rendez-vous attendus, la Réserve fédérale doit publier mercredi le compte rendu de sa dernière réunion qui pourrait donner aux investisseurs plus d'informations sur ses intentions face à l'inflation et aux risques de récession.

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en baisse lundi, inquiète de la résurgence de l'épidémie de COVID-19 en Chine et de ses retombées potentielles sur la demande et la production.

L'indice Dow Jones a cédé 0,13% à 33.700,28 points, le S&P-500 a perdu 0,39% à 3.949,94 points et le Nasdaq Composite a reculé plus nettement, de 1,09% à 11.024,51 points.

Les volumes d'échanges ont été faibles, ce qui devrait s'accentuer à l'approche de Thanksgiving jeudi.

Aux valeurs, Walt Disney a bondi de 6,28% avec l'annonce du retour de Bob Iger à la direction générale du géant du divertissement et Tesla a perdu 6,84% après avoir annoncé le rappel de 321.000 véhicules aux Etats-Unis pour un problème de feu arrière.

Pour le moment, les contrats à terme sur indiquent signalent une séance stable à Wall Street.

EN ASIE

Le Nikkei à la Bourse de Tokyo a gagné 0,61%, soutenu par la faiblesse du yen et la progression du laboratoire Shionogi (+2,77%) avec l'espoir d'une homologation de son traitement du COVID-19.

Les marchés chinois ont cloturé la séance à l'équilibre, tiraillés entre les craintes liées à l'épidémie de COVID et l'annonce par la banque centrale de 200 milliards de yuans (27,6 milliards d'euros) de prêts à six banques commerciales pour l'achèvement de projets immobiliers.

L'indice CSI 300 des grandes capitalisations de Chine continentale a pris 0,01% et le SSE Composite de Shanghaï 0,13%.

TAUX/CHANGES

Sur le marché des emprunts d'Etat, le rendement des Treasuries américains à dix ans recule autour de 3,81%. Son équivalent allemand gagne près de deux points de base à l'ouverture à 2,006%.

Le dollar (-0,12%) efface une partie des gains engrangés la veille face à un panier de devises de référence. L'euro est quant à lui quasiment inchangé, à 1,025 dollar.

PÉTROLE

Le marché du pétrole parvient difficilement à avancer alors que les inquiétudes liées à la récession et à la baisse de la demande en Chine continuent de peser sur les cours.

Le Brent gagne 0,16% à 87,59 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 0,05% à 80,08 dollars.

