Caixabank prévoit la suppression de plus de 8.000 postes en Espagne

MADRID (Reuters) - Caixabank, devenue en septembre dernier la plus grande banque espagnole après l’acquisition de Bankia, prévoit de supprimer environ 20% de ses effectifs et de fermer plus de 1.500 agences en Espagne, l'un des plus importants plans de suppressions d'emplois jamais annoncés dans le pays.

La direction a détaillé son plan d'économies aux syndicats, a dit un représentant de la Confédération syndicale des Commissions ouvrières (CCOO). Selon ce dernier, la direction a dit lors de cette réunion vouloir supprimer 8.291 emplois et fermer 1.534 agences, soit environ 27% du total, afin de s'adapter aux nouveaux usages des clients, qui privilégient de plus en plus les services en ligne. Caixabank a confirmé ces chiffres qui, sur la base de négociations précédentes, pourraient au final être moins élevés. La banque a déclaré dans un communiqué que les suppressions de postes tiendraient compte des doublons résultant de la fusion avec Bankia, ainsi que des conditions actuelles du marché. Elle a précisé qu'elle privilégierait les départs volontaires et qu’elle tiendrait également compte des performances. Caixabank a annoncé en septembre 2020 l'acquisition de Bankia pour 4,3 milliards d'euros, donnant ainsi naissance au plus grand groupe bancaire d'Espagne. Si l'on exclut le personnel de BPI, la branche portugaise de Caixabank, le groupe emploie environ 44.400 personnes et dispose de près de 5.639 agences en Espagne.

D'autres banques espagnoles ont annoncé des réductions d'effectifs mais celles envisagées par Caixabank sont les plus importantes jamais annoncées dans le secteur en Espagne.

En 1999, l'opérateur télécoms Telefónica a supprimé 10.800 emplois tandis que Bankia a été contrainte de se séparer de 4.500 employés après son sauvetage par l'Etat en 2012.

