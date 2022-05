Caixabank porte son objectif de rentabilité à plus de 12% d'ici 2024

MADRID, 17 mai (Reuters) - Caixabank a relevé mardi son objectif de rendement des fonds propres tangibles (ROTE) en 2024 à plus de 12%, contre 7,6% au premier trimestre 2022, à la faveur de la hausse des revenus bancaires et de l'augmentation des taux d'intérêt.

Dans le cadre de son nouveau plan stratégique, la première banque d'Espagne en termes d'actifs a déclaré prévoir d'augmenter ses revenus d'environ 7% entre 2022 et 2024, grâce à une hausse des recettes d'assurance et à une croissance modérée des frais et commissions.

Son revenu net d'intérêts, soit la différence entre ce qu'elle paie pour les dépôts et ce qu'elle gagne pour les prêts, devrait ainsi augmenter de 8%, a indiqué la banque, et son ratio coût/revenu baisser en dessous de 48%, contre 58% fin 2021.

La banque a également déclaré que son conseil d'administration avait approuvé un programme de rachat d'actions de 1,8 milliard d'euros. (Reportage Jesús Aguado ; version française Dagmarah Mackos, édité par Kate Entringer)