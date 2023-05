Caixabank : Le bénéfice net en hausse de 21% au T1

MADRID (Reuters) - Caixabank a annoncé vendredi que son bénéfice net avait augmenté de 21% au premier trimestre sur un an, à la faveur de l'augmentation des taux d'intérêt sur les prêts et à une solide performance de son activité assurance. La banque espagnole a fait état d'un bénéfice net de 855 millions d'euros pour la période de janvier à mars, malgré un coût de 373 millions d'euros lié à une nouvelle taxe bancaire. Les analystes interrogés par Reuters s'attendaient à un bénéfice net de 643 millions d'euros. Les banques espagnoles, dont Caixabank, Sabadell, Santander et BBVA, ont contesté juridiquement la taxe. Les revenus nets d'intérêts de Caixabank ont augmenté de 49% en glissement annuel pour atteindre 2,16 milliards d'euros au premier trimestre, dépassant les prévisions des analystes, qui tablaient sur 2,02 milliards d'euros. Les dépôts des clients particuliers de Caixabank ont chuté de 1,4% entre la fin du mois de mars et décembre, à la suite des perturbations du secteur bancaire entraînées par la faillite de Silicon Valley Bank le mois dernier. (Reportage Jesús Aguado, version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)