Caixabank : Le bénéfice net augmente de 62% au 4e trimestre grâce au crédit

Caixabank : Le bénéfice net augmente de 62% au 4e trimestre grâce au crédit













Crédit photo © Reuters

MADRID (Reuters) - Caixabank a annoncé vendredi une hausse de 62% de son bénéfice net au quatrième trimestre, porté par ses activités de crédit. La banque espagnole a fait état d'un bénéfice net de 688 millions d'euros pour la période d'octobre à décembre. Les analystes interrogés par Reuters tablaient sur un bénéfice net de 620 millions d'euros. La baisse des coûts, associée à un plan d'économies à la suite de l'acquisition de son ancien rival Bankia en mars 2021, a également contribué à doper le bénéfice de la banque. Les revenus nets d'intérêts de Caixabank ont augmenté de 33% en glissement annuel pour atteindre 2,07 milliards d'euros au quatrième trimestre, soutenus par la hausse des taux d'intérêt. Ce chiffre a également dépassé les prévisions des analystes, qui tablaient sur 1,88 milliard d'euros. (Reportage Jesús Aguado, version française Lina Golovnya, édité par Matthieu Protard)