Caixabank affiche un bénéfice net en hausse de 70% au T3

MADRID, 27 octobre (Reuters) - Caixabank a annoncé vendredi que son bénéfice net avait augmenté de 70% au troisième trimestre sur un an, grâce à des revenus de prêts plus élevés. La banque espagnole a fait état d'un bénéfice net de 1,52 milliard d'euros pour la période de juillet à septembre, contre 896 millions d'euros au troisième trimestre de l'année dernière. Les analystes interrogés par Reuters s'attendaient à un bénéfice net de 1,38 milliard d'euros. (Reportage Jesús Aguado; version française Mariana Abreu, édité par Camille Raynaud)