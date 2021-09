Caen surprend Toulouse

par Martin Schmuda (iDalgo)

Caen a infligé à Toulouse sa première défaite de la saison (3-2) au Stadium Municipal dans le cadre de la 10e journée de Ligue 2 BKT. Wadja a très vite ouvert le score pour les Normands sur corner (8'). Les Violets n'ont pas tardé à réagir, puisque Van den Boomen s'est offert un doublé en seulement trois minutes sur penalty (14') et coup franc (17'). Le Téfécé semblait avoir pris le contrôle de la partie, mais le but contre son camp de Diakité (39') a relancé les hommes de Stéphane Moulin. Deminguet a conclu cette première période spectaculaire en redonnant l'avantage aux siens (45+1'). Après la pause, la rencontre était plus fermée et les Caennais ont verrouillé derrière pour tenir le résultat au bout du suspens. Caen a mis fin à une série de cinq matchs sans victoire et retrouve la première moitié du classement. Toulouse reste leader, mais manque l'opportunité de creuser l'écart sur ses poursuivants.