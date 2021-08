Ca passe pour Kasatkina, ca casse pour Garcia

Crédit photo © Reuters

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Kasatkina en quart de finale. La tête de série n°1 n'a pourtant pas eu la rencontre la plus facile. La Russe a disposé de Catherine McNally, numéro 33 à la WTA et détentrice d'une Wild-Card, en 3 manches (2-6/6-4/6-2) en 1 h 54.

Caroline Garcia, ne se rassure pas avant l'US Open. La Française s'est inclinée en deux petits sets (6-3/6-3) face à l'Estonienne Anett Kontaveit, tête de série numéro 2.

Les autres têtes de série se qualifient pour le 3e tour, Zhang, la numéro 3 du tournoi s'est qualifiée aux dépends de Mattek-Sands (6-4/7-6). Madga Linette, n°6 du tournoi a également battu la lucky loser Fruhvirtova en deux sets (7-6/6-4).

La seule défaite est à mettre au compte de la n°5 du tournoi, l'Argentine Podoroska, qui a lutté contre la Biélorusse Sasnovich pour au final s'incliner en trois manches (7-6/4-6/4-6) et 2 h 46 de jeu.