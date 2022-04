CA Consumer Finance et Stellantis signent les accords-cadres de leur partenariat

1er avril (Reuters) - Credit Agricole Consumer Finance :

* CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE ET STELLANTIS ANNONCENT AVOIR SIGNÉ LES ACCORDS-CADRES DE LEUR PARTENARIAT RENFORCÉ

* CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE ET STELLANTIS DISENT QUE CES ACCORDS DÉFINITIFS PRÉVOIENT LA CRÉATION D'UN LEADER EUROPÉEN DE LA LLD AUTOMOBILE

* CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE ET STELLANTIS DISENT QUE CES ACCORDS DÉFINITIFS PRÉVOIENT AUSSI LA REPRISE PAR CA CONSUMER FINANCE DE 100% DU CAPITAL DE FCA BANK ET DE LEASYS RENT

(Rédaction de Paris)