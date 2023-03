CA Consumer Finance et Stellantis rachètent des activités d'ALD et LeasePlan

(Corrige le montant de l'acquisition de LeasePlan par ALD au §4) PARIS (Reuters) - ALD, filiale de location automobile de Société générale, a annoncé mercredi la vente à Credit Agricole Consumer finance et Stellantis d'activités d'ALD et LeasePlan dans six pays européens. Dans un communiqué, ALD a déclaré que ces cessions interviendraient au titre des engagements pris par ALD pour obtenir l'aval de la Commission européenne à son projet de rachat de la société néerlandaise LeasePlan. L'accord concerne les filiales d’ALD en Irlande, en Norvège et au Portugal, ainsi que des filiales de LeasePlan en République Tchèque, en Finlande et au Luxembourg, représentant une flotte totale de plus de 100.000 véhicules et un total d’encours d’environ 1,7 milliard d’euros, précisent dans un communiqué CA Consumer Finance, filiale de crédit consommation de Crédit agricole, et Stellantis. La réalisation de l'opération "est soumise à l'obtention d'autorisations réglementaires et de concurrence, et à la réalisation de l'acquisition de LeasePlan par ALD", indique ALD, qui ajoute qu'elle entend finaliser l'acquisition de LeasePlan pour 4,5 milliards d'euros lors d'une assemblée générale extraordinaire le 28 avril. (Rédigé par Jean-Stéphane Brosse, édité par Matthieu Protard et Kate Entringer)