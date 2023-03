CA Consumer Finance et Stellantis rachètent des activités d'ALD et LeasePlan

PARIS, 22 mars (Reuters) - CA Consumer finance , filiale de crédit à la consommation du Crédit agricole, Stellantis ont annoncé mercredi leur intention d'acquérir les activités des loueurs de voitures ALD et LeasePlan dans six pays européens. L'accord concerne les activités d'ALD en Irlande, en Norvège et au Portugal, ainsi que des activités de LeasePlan en République Tchèque, en Finlande et au Luxembourg, représentant une flotte totale de plus de 100 000 véhicules et un total d'encours d'environ 1,7 milliard d'euros, précisent dans un communiqué la banque française et le constructeur automobile. (Rédigé par Jean-Stéphane Brosse, édité par Matthieu Protard)