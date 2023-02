CA Assurances acquiert auprès de TotalEnergies 50% d'un portefeuille dans les renouvelables

PARIS, 3 février (Reuters) - Crédit Agricole Assurances a annoncé vendredi avoir acquis auprès de TotalEnergies une participation de 50% dans un portefeuille de projets renouvelables d'une capacité totale de 234 mégawatts (MW) avec 29 centrales. "Cette opération valorise la totalité du portefeuille à une valeur d'environ 300 millions de dollars (275 millions d'euros, NDLR)", fait savoir la filiale du Crédit Agricole dans un communiqué. Elle indique en outre que sur les 29 centrales du portefeuille, 25 - représentant 180 MW - sont déjà en exploitation. Les quatre autres seront mises en service dans le courant du premier trimestre 2023. "L'énergie produite par ces centrales correspondra à la consommation électrique de 200.000 habitants et permettra d'éviter l'émission d'environ 96 000 tonnes de CO2 par an pendant 30 ans", souligne Crédit Agricole Assurances. (Rédigé par Matthieu Protard)