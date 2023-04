Burkina Faso-Une soixantaine de civils tués dans le nord du pays

OUAGADOUGOU, 24 avril (Reuters) - Environ 60 civils ont été tués vendredi dans le nord du Burkina Faso par des individus vêtus d'uniformes de l'armée, a déclaré dimanche le procureur local, Lamine Kaboré, citant des informations de la police de la ville d'Ouahigouya. Une enquête a été ouverte après l'attaque menée contre le village de Karma, dans la province de Yatenga proche de la frontière avec le Mali, zone dans laquelle des groupes tels qu'Al Qaïda ou l'Etat islamique mène des attaques à répétition depuis des années. (Reportage Thiam Ndiaga; version française Jean Terzian)