Burkina Faso-Une attaque contre un poste de l'armée fait 33 morts

(Précisions) OUAGADOUGOU, 27 avril (Reuters) - Au moins 33 soldats ont été tués et 12 autre blessés jeudi lors d'une attaque contre un poste militaire à Ougarou, dans l'est du Burkina Faso, a déclaré la junte dans un communiqué, nouvel épisode de violence dans le pays d'Afrique de l'Ouest aux prises avec des insurgés islamistes. L'armée a fait savoir que les soldats assiégés étaient parvenus à abattre au moins 40 "terroristes" avant l'arrivée de renforts. (Reportage Thiam Ndiaga; version française Jean Terzian)