Burkina Faso : Le bilan de l'attaque d'une gendarmerie porté à 53 morts

OUAGADOUGOU (Reuters) - L'attaque commise au cours du week-end contre un poste de gendarmerie à Inata, dans le nord du Burkina Faso, a fait au moins 53 morts, dont 49 gendarmes et quatre civils, a annoncé mercredi le gouvernement.

Le précédent bilan était de 32 morts.

Cette attaque est la plus meurtrière subie par les forces burkinabées depuis que des groupes islamistes armés, également présents au Mali et au Niger voisins, sont actifs dans le nord et l'est du pays.

