Burkina Faso : La junte dit avoir déjoué une tentative de coup d'Etat

DAKAR (Reuters) - La junte militaire au pouvoir au Burkina Faso a annoncé mercredi avoir déjoué la veille une tentative de coup d'Etat, sans fournir de détail sur les événements.

Des officiers et d'autres personnes prévoyaient de déstabiliser le pays avec "la sombre intention d'attaquer les institutions de la République et de plonger le pays dans le chaos", a indiqué la junte dans un communiqué. Plusieurs suspects ont été arrêtées et d'autres personnes liées à cette mutinerie sont recherchées, a précisé la junte. "Des enquêtes permettront de démasquer les instigateurs de ce complot." Le procureur militaire a annoncé plus tard que quatre personnes avaient été arrêtées et que deux autres étaient en fuite, ajoutant qu'une enquête avait été ouverte mercredi sur la base "d'allégations crédibles d'un complot contre la sécurité de l'Etat impliquant des officiers". (Reportage Reuters, rédigé par Alessandra Prentice; version française Camille Raynaud)