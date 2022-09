Burkina Faso : Intenses fusillades à Ouagadougou

(Actualisé avec nouveaux éléments)

OUAGADOUGOU, 30 septembre (Reuters) - D'intenses fusillades ont retenti vendredi matin à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, en provenance du principal camp militaire de la ville et de certains quartiers résidentiels, ont rapporté des journalistes de Reuters.

Plusieurs soldats en armes étaient visibles le long de la principale avenue menant à la présidence, à certains bâtiments publics et au siège de la télévision nationale, dont la diffusion a été interrompue.

Il n'a pas été possible de joindre le porte-parole de la junte militaire qui s'est emparée du pouvoir en janvier. (Reportage Thiam Ndiaga et Anne Mimault, rédigé par Bate Felix, version française Bertrand Boucey, édité par Kate Entringer et Matthieu Protard)